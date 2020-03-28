Александер Чеферин: Если не получится возобновить соревнования в июне, сезон будет потерян Президент УЕФА подтвердил, что существует несколько вариантов возобновления футбольных соревнований.

В интервью итальянской газете La Repubblica глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин отметил, что если не получится возобновить соревнования в конце июня, то нынешний сезон, скорее всего, будет потерян.

«У нас есть план A, план B и план C, – отметил Чеферин, отвечая итальянским журналистам. – Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян. Мы продолжаем общаться с руководителями лиг и клубов. У нас есть рабочая группа. Посмотрим, какое решение будет оптимальным. Приходится ждать».

Ранее Чеферин отмечал, что все разговоры о возобновлении соревнований остаются сугубо теоритическими, поскольку никто не знает, когда прекратится пандемия коронавируса.