В «Ювентусе» отказались от зарплаты за четыре месяца, клуб сэкономит 90 млн евро Коронавирус диктует свои финансовые правила.

Официальный сайт «Ювентуса» сообщает о том, что футболисты и тренеры клуба отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса поможет туринскому клубу сэкономить 90 миллионов евро.

Если сезон будет возобновлен, стороны будут договариваться об увеличении выплат.

«Ювентус» провел последний матч 8 марта, обыграв дома «Интер» со счетом 2:0 при пустых трибунах. Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. Туринская команда лидирует, опережая на одно очко римский «Лацио».