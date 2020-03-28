Андрей Шевченко: Коронавирус – это как Чернобыль

Бывший футболист киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко дал интервью итальянскому телеканалу Sky Sport Italia, находясь в самоизоляции в Великобритании.
«Сейчас я нахожусь около Лондона, – рассказал главный тренер сборной Украины. – Не выходил из дома уже почти 10 дней. Все мы в эти трудные времена живем с надеждой на лучшее. Единственный выход – уважать правила, установленные властями, оставаться дома и предоставлять возможность врачам делать свою работу.
Все доктора по всему миру, медсестры и волонтеры делают все, что только возможно. Хочу поблагодарить их от всего сердца. Они истинные герои нашего времени.
Я хотел бы сравнить нынешнюю ситуацию с событиями в Чернобыле в 1986 года. Когда мне было всего девять лет, случилась аварию на АЭС. То было трудное время.
Нам же сейчас остается лишь доверять решениям властей. Мы не должны делать глупости. Нельзя выходить из дома, ведь мы не знаем есть у нас вирус или нет. Мы не должны думать только о себе. Нужно заботиться о тех людях, которых мы можем заразить».
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