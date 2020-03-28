Диего Годин: Мы продолжали играть, пока ситуация не вышла из под контроля

- Мы оставались в зоне риска до последнего момента. Они предпочли наблюдать, как мы играем до тех, пока ситуация не вышла из под контроля и система здравоохранения не рухнула.
Мы продолжали играть в течение нескольких недель, продолжали тренироваться и играли за закрытыми дверями до положительного теста Ругани: только в этот момент сезон был остановлен.
Конечно, в этой игре были и другие футболисты, которые уже были бы заражены, поэтому, чтобы не рисковать, они поставили всех нас на карантин, - цитирует Година Football Italia со ссылкой на ESPN.
Напомним, что 12 марта «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о том, что 25-летний защитник Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. После этого сообщения «Интер» отменил тренировки и приостановил футбольную деятельность.
Добавим, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением сезона в начале июня и завершением турнира 30 июля.
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