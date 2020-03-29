Жоан Капдевила: Самое главное для Смолова - продолжать прогрессировать Бывший защитник «Атлетико» и сборной Испании Жоан Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за «Сельту» в чемпионате Испании.

- Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал» – «Сельта». Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное - не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать, - передают слова Капдевилы «Известия».

«Сельта» 30 января арендовала Смолова у «Локомотива» до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол.

Ранее полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как нападающий «Сельты» Федор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.

Напомним, что 12 марта чемпионат Испании официально был приостановлен на две недели в связи с распространением коронавируса.