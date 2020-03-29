Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании Бывший защитник «Атлетико» и сборной Испании Жоан Капдевила оценил уровень российской премьер-лиги.

- Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность, - передают слова Капдевилы «Известия».

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за «Сельту» в чемпионате Испании.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Позже появилась информация, что руководство российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.