Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 марта 2020 01:00Футбол

Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

Бывший защитник «Атлетико» и сборной Испании Жоан Капдевила оценил уровень российской премьер-лиги.

- Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность, - передают слова Капдевилы «Известия».

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за «Сельту» в чемпионате Испании.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Позже появилась информация, что руководство российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.

Кокорин как зеркало борьбы с вирусом наживы Слухи о сумме возможного контракта Александра Кокорина с «Локомотивом» заставляют задуматься о том, каким должен стать футбол и все то, что его окружает, после коронавирусного апокалипсиса. 27.03.2020 21:00 Футбол Мощенко Захар
Сидикабельдома. Звезды спорта призывают не выходить на улицу Звезды из мира спорта призывают человечество понять всю серьезность нависшей над нами угрозы и оставаться дома. 28.03.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-19/20 завершен. Досрочно. Президент КХЛ Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на сайте лиги. О распределении мест будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира Бразилец Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Форвард «Химок» Дмитрий Барков: Сидеть в четырех стенах очень тяжело Игрок «Химок» рассказал, как проводит время на карантине, и пообещал продолжить борьбу за выход в РПЛ. 28.03.2020 13:00 Футбол Джума Иван
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева! Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок. 26.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Новости
01:00 Футбол Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
00:47 Бокс Оскар Де Ла Хойа пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
00:31 Футбол Жоан Капдевила: Самое главное для Смолова - продолжать прогрессировать
00:16 Хоккей Артемий Панарин: Привет, фанаты «Рейнджерс», скучаю по вам, парни (видео)
23:54 Биатлон Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя
23:51 Футбол Диего Годин: Мы продолжали играть, пока ситуация не вышла из под контроля
23:34 Футбол «Барселона» приобрела 30 тысяч масок для департамента здравоохранения Каталонии
23:33 Хоккей «Аризона» заинтересована в форварде Барабанове
23:16 Футбол Оливье Жиру: В январе я видел себя далеко от «Челси»
23:07 Футбол Клементе Родригес: У Черчесова не очень хороший характер, а Дзюбу не воспринимал как футболиста
23:00 Биатлон Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом
22:50 Футбол Владислав Радимов: Сидите дома, подумайте о бабушках и дедушках
22:42 Хоккей На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ
22:39 Футбол Андрей Шевченко: Коронавирус – это как Чернобыль
22:31 Хоккей Егор Соколов: Думаю, что моя работа в тренажерном зале и на льду даст результат
22:21 Футбол В «Ювентусе» отказались от зарплаты за четыре месяца, клуб сэкономит 90 млн евро
22:15 Легкая атлетика Анна Чичерова: Пока непонятно, будет ли чемпионат России, будем ждать, что скажут 6 апреля
22:11 Шахматы Магнус Карлсен: Организаторы турнира претендентов сделали все, что было возможно
Золотой дождь от Трампа: американцы получат по 260 тысяч рублей ($3,4 тыс). А мы?
В Хабаровске у семи человек первично диагностировали заболевание коронавирусом
Неделя в Удмуртии: хроники коронавируса, отказ в референдуме и «Весты» для чиновников
Россия полностью закроет границы из-за коронавируса. Но не для всех
Все паникуют из-за коронавируса. Как защититься от него, что надо для этого сделать?
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика