Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

- Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность, - передают слова Капдевилы «Известия».
Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за «Сельту» в чемпионате Испании.
Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Позже появилась информация, что руководство российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
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