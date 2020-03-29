Жоан Капдевила – о причинах провала ЦСКА в еврокубках: Мне кажется, все дело в финансовых средствах Бывший защитник «Атлетико» и сборной Испании Жоан Капдевила поделился мнением о причинах провала ЦСКА в еврокубках.

- Мне кажется, все дело в финансовых средствах. Если у тебя много денег, ты можешь забраться на вершину. Клубы с большими возможностями ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах - как национальных, так и международных, - передают слова Капдевилы «Известия».

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за «Сельту» в чемпионате Испании.

Напомним, что ЦСКА выиграл лишь один матч на групповом этапе Лиги Европы и повторил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповой стадии турнира среди российских клубов.