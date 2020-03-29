Тер Штеген рассказал, чем занимается на карантине Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, как поддерживает форму во время вынужденной паузы.

«Я провожу большую часть времени в гостиной и на кухне. Также я занимаюсь в тренажерном зале. Есть много упражнений, которые я выполняю и повторяю каждый день. Также я убираю в доме – это тоже своего рода упражнение», - цитирует тер Штегена пресс-служба клуба.

Напомним, в чемпионате Испании успели провести 27 туров. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков и на два очка опережая мадридский «Реал».

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.