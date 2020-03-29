Фелиш, де Йонг и Йович вошли в число главных разочарований сезона в Испании В чемпионате Испании успели провести 27 туров.

Издание As составило список главных разочарований текущего сезона.

Среди прочих в него вошли полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш, нападающий «Реала» Лука Йович и хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 120 миллионов евро. В 28 проведенных играх португалец забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

В список разочарований также вошли: Рони Лопеш («Севилья»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Педро Порро («Вальядолид»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»).

Напомним, сезон в Испании был прерван из-за коронавируса. После 27 туров лидирует «Барселона», набравшая 58 очков и на два очка опережающая мадридский «Реал».