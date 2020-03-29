Фелиш, де Йонг и Йович вошли в число главных разочарований сезона в Испании

Издание As составило список главных разочарований текущего сезона.
Среди прочих в него вошли полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш, нападающий «Реала» Лука Йович и хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.
Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 120 миллионов евро. В 28 проведенных играх португалец забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
В список разочарований также вошли: Рони Лопеш («Севилья»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Педро Порро («Вальядолид»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»).
Напомним, сезон в Испании был прерван из-за коронавируса. После 27 туров лидирует «Барселона», набравшая 58 очков и на два очка опережающая мадридский «Реал».
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Marca рекомендует испанцам смотреть чемпионат Белоруссии Самая популярная спортивная газета Испании опубликовала анонс матчей второго тура чемпионата Белоруссии, единственного футбольного турнира в Европе, который не был прерван из-за коронавируса. 27.03.2020 23:00 Футбол Шарафудинов Виктор Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов Несмотря на тяжелое положение в экономике в связи с эпидемией коронавируса, суперклубы не хотят отказываться от безумных трат на трансферы 27.03.2020 09:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев