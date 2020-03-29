«Мы соскучились по живому общению». «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Московское «Динамо» проведет онлайн-встречу футболистов с болельщиками.

Мероприятие состоится 1 апреля, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«В режиме реального времени на «ДинамоТВ» вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

📺 Мы не дадим вам скучать дома на карантине! 1⃣ апреля вас ждёт первое и самое безопасное liveshow — #ДинамоДома!



В режиме реального времени на #ДинамоТВ вас ждет встреча с футболистами команды, известными болельщиками, журналистами и нашими ведущими 😍 pic.twitter.com/0N67kHwpCF — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 28, 2020

Напомним, РПЛ была приостановлена после 22 туров. Динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. После возобновления чемпионата после зимней паузы бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2), а затем взяли верх над «Тамбовом» (1:0) и «Ахматом» (3:2).

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.