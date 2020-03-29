Футболисты «Рубина» будут тренироваться в индивидуальном режиме Чемпионат России прерван из-за коронавируса.

Игроки казанского «Рубина» на следующей неделе будут тренироваться в индивидуальном режиме.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Рубин» продолжит тренироваться на следующей неделе в прежнем режиме. Будут проводиться индивидуальные занятия в тренажерном зале и на поле при соблюдении всех мер предосторожности», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее все сотрудники казанского клуба сдали тест на коронавирус. Все анализы оказались отрицательными.

После 22 сыгранных туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 23 очка.

В 2020 году казанцы успели провести три матча. 1 марта они сыграли вничью с «Тамбовом» (0:0), 8 марта уступили «Крыльям Советов» (0:1), а 14 марта обыграли «Арсенал» (1:0).