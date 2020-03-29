«Барселона» готова продать Брейтуэйта Каталонцы подписали норвежца только в феврале этого года.

«Барселона» не будет против продажи норвежского форварда Мартина Брейтуэйта уже в ближайшее трансферное окно.

Игрок был куплен у «Леганеса» в прошлом месяце после того, как Ла Лига позволила оформить переход нападающего вне трансферного окна из-за долгосрочных травм нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле.