«Займитесь собой, семьей и самодисциплиной». Черчесов обратился к болельщикам (видео) Специалист призвал всех оставаться дома.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам.

«Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Я анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке. Предлагаю всем заняться собой, выполнять те указания, которые дает нам медицина, правительство. Желаю всем здоровья, удачи. Займитесь собой, семьей и самодисциплиной», — сказал Черчесов в видео, опубликованном в Instagram сборной России.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 160 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.