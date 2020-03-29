«ПСЖ» может приобрести 17-летнего игрока «Атлетико»

Полузащитник молодежной команды мадридского «Атлетико» Хавьер Серрано вызвал интерес парижского «ПСЖ».
Как сообщает L'Equipe, сумма сделки должна составить 26 млн евро, однако французы будут настаивать на снижении цены.
Серрано выступал за юношеские сборные Испании всех возрастов.
Сейчас почти все соревнования в мире остановлены из-за пандемии коронавируса.
Он был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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