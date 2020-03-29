Доменико Тедеско: Моя адаптация в «Спартаке» прошла отлично Главный тренер «красно-белых» рассказал, чем он и команда занимаются в условиях приостановки чемпионата из-за коронавируса.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что легко адаптировался в новом клубе, успев со всеми хорошо познакомиться.

«Никто не знает, когда начнется следующий сезон. Не знаем, когда начнем играть. Моя адаптация прошла отлично. Все здорово, все работают на 100%. Тренеру необходимо проводить много времени в работе, чтобы всех узнать. Не только игроков, но и персонал. Со всеми познакомиться», — сказал Тедеско в эфире группы «Спартака» «ВКонтакте».

Первенство РПЛ приостановлено как минимум до 10 апреля из-за пандемии. «Спартак» с 28-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.