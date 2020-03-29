У защитника «Спартака» Кутепова родилась дочь Девочку назвали Софией.

Официальный твиттер московского «Спартака» сообщает о том, что у защитника красно-белых Ильи Кутепова родилась дочь.

«Рост малышки – 51 см, вес – 3 500 г. Девочку назвали София. ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной!» – сказано в сообщении.

Кутепов дебютировал в «Спартаке» 10 декабря 2012 года, выйдя на замену в добавленное время в гостевом матче против «Рубина». Матч завершился победой москвичей со счетом 1:0.

Всего на счету 26-летнего центрального защитника 91 матч и 2 гола в составе «Спартака», включая 11 матчей в РПЛ в нынешнем сезоне.