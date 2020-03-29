Главный тренер «Нанта» предложили перенести старт следующего сезона на февраль В чемпионате Франции было сыграно 28 туров из 38.

Главный тренер французского «Нанта» Кристиан Гуркюфф предложил перенести начало следующего футбольного сезона на февраль 2021 года.

«Предлагаю начать следующий сезон в феврале, – цитирует Гуркюфф France24. – Это было бы хорошее время. У нас было бы время доиграть нынешний сезон и подготовиться.

Думаю, что футбол – это летний вид спорта. Зимой мы играем в ужасных условиях, в том числе страдают зрители».

«Нант» после 28 туров занимает 13 место в таблице лиги 1, набрав 37 очков. Гуркюфф тренирует «канареек» с августа прошлого года.