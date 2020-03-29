Вице-президент «Вест Хэма» призвала аннулировать сезон-2019/20 в АПЛ В чемпионате Англии было сыграно 29 туров из 38.

В Великобритании продолжаются дискуссии по поводу завершения футбольного сезона. Вице-президент лондонского «Вест Хэма» Каррен Брэди призвала Английскую премьер-лигу аннулировать все результаты сезона-2019/20, поскольку из-за пандемии коронавируса сезон, скорее всего, доиграть не получится.

«Футболу сейчас места нет, – заявила Брэди в интервью The Athletic. – Руководители АПЛ производят странное впечатление, когда рассуждают о турнирной таблице, совещаясь по Skype. Их эго не позволяет им увидеть того, что отражается в зеркале. Сейчас мы все ведем себя как капризные дети. Все, что мы делаем сейчас, это неправильно. Нынешний сезон нужно просто аннулировать, и все начать заново. На самом деле проигравших будет немного, пусть даже одним из них и будет «Ливерпуль». В данный момент все это не важно. Нам всем нужно изолироваться и оставаться дома месяца два или даже три, чтобы покончить с коронавирусом».

Напомним, что в чемпионате Англии было сыграно 29 туров, а «Ливерпулю» остается одержать всего две победы для оформления первого чемпионского титула за последние 30 лет. Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, сыграв на один матч больше.

«Вест Хэм» занимает 16-е место, набрав 27 очков и лишь по дополнительным показателям находясь вне зоны вылета.