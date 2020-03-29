«Челси» обратился в «Реал» по поводу трансфера Хакими

The Daily Mirror сообщает, что «Челси» намерен усилить свой состав правым защитником сборной Марокко Ашрафом Хакими. Лондонский клуб уже обратился в мадридский «Реал» по поводу оформления трансфера.
Марокканец – воспитанник Королевского клуба. С июля 2018 года по настоящее время Хакими выступает за дортмундскую «Боруссиию» на правах аренды, став одним из ключевых футболистов желто-черных.
В нынешнем сезоне в активе 21-летнего защитника 3 гола и 10 результативных передач в 25 матчах бундеслиги. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее Хакими отмечал в своих интервью, что хотел бы вернуться в «Реал».
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