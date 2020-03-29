«Челси» обратился в «Реал» по поводу трансфера Хакими Марокканский защитник выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

The Daily Mirror сообщает, что «Челси» намерен усилить свой состав правым защитником сборной Марокко Ашрафом Хакими. Лондонский клуб уже обратился в мадридский «Реал» по поводу оформления трансфера.

Марокканец – воспитанник Королевского клуба. С июля 2018 года по настоящее время Хакими выступает за дортмундскую «Боруссиию» на правах аренды, став одним из ключевых футболистов желто-черных.

В нынешнем сезоне в активе 21-летнего защитника 3 гола и 10 результативных передач в 25 матчах бундеслиги. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее Хакими отмечал в своих интервью, что хотел бы вернуться в «Реал».