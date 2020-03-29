Тина Канделаки критикам: Ваш мир тоже не будет прежним Генпродюсер «Матч ТВ» ответила коллегам, злорадствующим, что у ее телеканала резко упали рейтинги во время пандемии коронавируса.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки резко ответила критикам, которые в своих комментариях уничижительно отзывались о работе телеканала.

« <…> Начали вдруг злорадствовать, что федеральному спортивному каналу плохо без спорта. Ну да, своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова. Ваш мир точно так же не будет прежним. Люди не смогут косяками ходить в паб, чтобы слушать ваше искрометное комментирование. Иностранный контент подорожает на треть, и даже десятую долю рейтинга вам будет сделать очень тяжело и дорого. Я уже молчу о рекламных доходах и о работе тамадой на чужих капустниках», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Она отметила, что человеческая низость еще способна ее удивлять, добавив, что многий контент основан на лицемерии и ханжестве.

Рейтинги «Матч ТВ» резко упали после отмены почти всех спортивных событий. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.