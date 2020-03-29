Хави: Я действительно хочу вернуться в «Барселону» В данный момент бывший полузащитник каталонцев тренирует катарский «Аль-Садд».

Главный тренер прошлогоднего чемпиона Катара клуба «Аль-Садд» Хави заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону», но при этом хотел бы создавать новую команду с чистого листа.

«Я действительно хочу вернуться в «Барселону» и очень взволнован, – заявил Хави в интервью La Vanguardia. – Теперь, когда я обрел определенный тренерский опыт, я понял, что могу донести что-то до игроков. Но я сразу дал понять, что вижу себя в проекте, который строился бы с нуля и в котором принятие решений оставалось бы за мной.

Да, я отказал «Барселоне» после ухода Эрнесто Вальверде и не беру своих слов назад. У меня нет с этим никаких проблем. Я не прячусь. Я хотел бы работать бок о бок с людьми, в которых полностью уверен. В раздевалке команды не может быть ни одного токсичного человека».

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.

Под руководством испанца «Аль-Садд» выиграл Суперкубок и Кубок Катара.

После 17 туров катарского чемпионата команда Хави занимает третье место, набрав 32 очка. У лидера турнира «Аль-Духаиля» – 42.