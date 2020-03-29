Роналду вместе с детьми совершил прогулку во время карантина Знаменитый форвард проигнорировал требования властей соблюдать самоизоляцию во время разгара пандемии коронавируса.

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе с семьей отправился на прогулку, тем самым нарушив карантин.

Его фотографии опубликованы информационным агентством AFP.

Напомним, что Роналду вернулся на родной остров Мадейра после того, как его мать слегла с инсультом. После возникшей напряженной ситуации с пандемией коронавируса он отказался приехать в расположение итальянского клуба.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.