Андрей Червиченко: Можно было бы вывезти все 16 команд РПЛ в Сочи и доиграть сезон там Бывший владелец «Спартака» предложил необычный вариант завершения сезона.

Андрей Червиченко предложил всем клубам российской премьер-лиги отправиться в Сочи, поселиться в одном из санаториев и завершить сезон, играя без зрителей на стадионе «Фишт».

«Можно было бы сыграть без зрителей: собрать всех на юге и доиграть там чемпионат, – заявил бывший владелец «Спартака» в интервью «РИА Новости». – Проверить всех игроков на коронавирус, удостовериться, что нет больных. Потом собрать их в безопасном месте – вывезти в Сочи, например. Поселить все команды в санаторий. И жить там до конца чемпионата. Проводили бы по 2-3 матча в день на «Фиште». Людям было бы что посмотреть.

Еще карантин толком не начался, а уже не знаешь куда себя деть. А так бы и посмотрели футбол, и чемпионат докатали. Для этого нужен креатив и деньги.

Много организационных вопросов, но при желании можно это сделать. Отвлекли бы людей от грустных мыслей. От алкогольных побоищ может быть больше жертв, чем от коронавируса. Футбол бы отвлек от этого».

Напомним, что в данный момент чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. В турнире было сыграно 22 тура из 30.