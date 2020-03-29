«Торпедо» продлило карантин Такие меры приняты из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил на неопределенный срок карантин игроков и персонала команды.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин на неопределенный срок. Наши футболисты продолжат работать по индивидуальной программе. О дальнейших планах команды будет сообщено дополнительно. Мы призываем всех черно-белых оставаться дома и желаем крепкого здоровья!» — говорится в сообщении «Торпедо», опубликованном на официальном сайте.

Все спортивные мероприятия в России приостановлены как минимум до 10-го апреля. После 27-ми туров ФНЛ «Торпедо» набрало 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ротора» на три очка.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.