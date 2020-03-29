«Кальяри» может выкупить Наингголана у «Интера» Миланцы оценивают игрока в 20 млн евро.

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, выступающий на правах аренды за «Кальяри», может остаться в команде с Сардинии.

З1-летнего футболиста миланцы оценивают в 20 млн евро, и «Кальяри» готов выплатить эту сумму. Однако в таком случае самому Наингголану придется пойти на существенное понижение заработной платы. Сейчас он зарабатывает четыре млн евро в год, а его контракт с «Интером» действует до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Наингголан сыграл в 21 матче Серии А принял участие в 21 матче Серии А, забив пять голов и отдав столько же результативных передач.