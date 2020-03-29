«Урал» останется на выходных до первого мая Легионеры команды уже покинули пределы России.

«Урал» из Екатеринбурга продлил выходные для футболистов до первого мая.

Об этом сообщают «РИА Новости». Президент «Урала» Григорий Иванов от комментариев агентству отказался.

Первенство РПЛ приостановлено как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.