Габриэле Гравина: «Ювентус» должен стать примером для всех Футболисты и тренеры туринского клуба на 4 месяца отказались от зарплат, сэкономив клубу 90 млн евро.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина считает, что поступок игроков и тренеров «Ювентуса» в условиях пандемии коронавируса должен стать примером для всех остальных клубов.

Напомним, что в туринской команде отказались от заработной платы за март, апрель, май и июнь. В результате «Старая синьора» сэкономит 90 млн евро.

«Соглашение, заключенное в «Ювентусе» должно стать примером для всей системы, – отметил Гравина в интервью ANSA. – Я благодарен Джорджо Кьеллини, его товарищам по команде и Маурицио Сарри за их решение. Единство и солидарность мира футбола могли бы стать ответом в условиях нынешней чрезвычайной ситуации. Риски станут еще более серьезными, если мы все-таки не сможем возобновить соревнования в ближайшее время».

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров из 38.