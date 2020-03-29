Александр Бубнов: Бакаеву подошел бы чемпионат Испании, но ему еще рано в Европу

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о 23-летнем хавбеке красно-белых Зелимхане Бакаеве.
«Бакаев здорово себя проявил, – цитирует Бубнова Sportbox.ru – Сам отбирает, отдает, выполняет большой объем работы. У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером «Спартака». Зелимхан – техничный футболист, и ему подошел бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему еще рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках».
Бакаев в прошлом году вернулся в «Спартак», проведя чемпионат-2018/19 на правах аренды в тульском «Арсенале». В нынешнем сезоне Зелимхан с учетом всех турниров провел 27 матчей, забив 8 мячей и сделав 12 результативных передач.
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