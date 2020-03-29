Защитник «Руха» Виллиам: Мой агент сказал, что чемпионат Белоруссии остановят после выходных Пока белорусская высшая лига остается единственным футбольным турниром Европы, который не прервала пандемия коронавируса.

Бразильский защитник брестского «Руха» Жоао Виллиам в интервью uol.com.br заявил, что чемпионат Белоруссии могут приостановить после двух туров.

«Мой агент сказал мне, что, возможно, чемпионат Белоруссии остановят после выходных, – заявил Виллиам. – Будем надеяться, что ситуация не станет опаснее. Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка чемпионата – это лучший вариант, ведь здоровье – это самое главное».

23-летний бразильский защитник Жоао Виллиам подписал контракт с «Рухом» 18 марта нынешнего года и принял участие в обоих стартовых турах чемпионата Белоруссии.