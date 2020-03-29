Андрей Аршавин: К индивидуальным тренировкам лучше всего адаптированы Кокорин и Мамаев Бывший нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал приостановку футбольных соревнований.

Андрей Аршавин считает, что тюремный опыт Александра Кокорина и Павла Мамаева поможет им в условиях, когда из-за пандемии коронавируса приходится тренироваться индивидуально.

Вот, что заявил Аршавин в интервью телеканалу «Матч ТВ»:

«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве.

Что касается формата проведения нашего чемпионата, я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд. На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем, кто будет выходить из спортивных школ, будет где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге. Чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всём футболе глобально».

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил обвиняемых к реальным срокам: Александр и Кирилл Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. 17 сентября прошлого года все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО.

Кокорин в весенней части чемпионата, выступая за «Сочи» на правах аренды, забил 3 гола в 4 матчах. Мамаев сыграл за «Ростов» против ЦСКА и отметился голом в ворота своей бывшей команды.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30.