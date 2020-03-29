Агент: Бикфалви отклонил несколько предложений от других клубов РПЛ Румынский атакующий полузащитник выступает за «Урал» с января 2017 года.

Агент румынского футболиста «Урала» Эрика Бикфалви Даниэл Драгош рассказал о том, что у его клиента было несколько предложений от других клубов РПЛ.

«У Бикфалви было несколько предложений от нескольких клубов РПЛ помимо «Урала», но он все их отклонил», – заявил Драгош в интервью «РИА Новости».

Напомним, что Бикфалви перешел в «Урал» из «Томи» в январе 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня нынешнего года.

В текущем сезоне 32-летний румын забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах РПЛ.