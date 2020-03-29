Денис Бояринцев: Выходить из дома нельзя, мне привозят продукты, оставляют у двери Старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев рассказал, что вся команда после возвращения со сборов в Турции находится на карантине.

- Мы прилетели в Россию из Турции 25 марта. В аэропорту прошли все необходимые процедуры, заполнили анкеты, получили предписание находиться дома 14 дней. Выходить из дома нельзя, мне привозят продукты, оставляют у двери. Даже участковый звонил, проверял, что я дома, - приводит слова Бояринцева «РИА Новости».

Напомним, что Бояринцев вошел в тренерский штаб команды из Набережных Челнов 27 января.

17 марта РФС в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тысяч человек, зафиксировано почти 30 тысяч смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения.