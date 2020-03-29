«Вчера глисты, сегодня унитаз». Тина Канделаки ответила Василию Уткину Интеллектуальный спорт продолжается.

После жёсткого высказывания в социальных сетях, которое позволил сегодня себе экс-телекомментатор Василий Уткин в адрес Тины Канделаки, в котором он назвал генерального продюсера телеканала «Матч-ТВ» жадной и бездарной, Тина Канделаки выступила с ярким ответом:

- Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас... Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всё-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию.

Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал — это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» это я — Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)

Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом, - написала Тина Канделаки.

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