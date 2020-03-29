Президент FIGC: Соглашение, достигнутое «Ювентусом», является примером для всей системы Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина решение футболистов и тренеров «Ювентуса», отказавшихся от зарплаты за четыре месяца.

- Соглашение, достигнутое «Ювентусом», является примером для всей системы. Я благодарю Джорджо Кьеллини, его товарищей по команде и Маурицио Сарри за то, что при переговорах поставили общие интересы во главу угла. Единство и солидарность в мире футбола представляют собой первый отличный ответ на чрезвычайную ситуацию, с которой мы столкнулись, - приводит слова Гравины Football Italia.

Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что футболисты и тренеры клуба отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки соревнований поможет туринскому клубу сэкономить порядка 90 миллионов евро.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен с 11 марта. Сообщалось, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с возобновлением чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля.