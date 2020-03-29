Антонио Кассано: Поклонники Марадоны должны смириться с тем, что Месси превзошел их кумира Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси превзошел бывшего форварда «Наполи» Диего Марадона.

- Марадона делал что-то, чего я никогда не видел раньше, в течение четырех - пяти лет, но Месси делает то же самое уже на протяжении 15 лет. Он забил 710 голов и сделал 300 передач. Когда он выходит на полк, его команда уже ведет со счетом 1:0. Поклонники Марадоны должны смириться с тем, что Месси превзошел их кумира, - цитирует Кассано Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Месси включился в активную борьбу с пандемией коронавируса, пожертвовав в сумме один миллион евро Клинической больнице Барселоны, а также нескольким клиникам в родной Аргентине.