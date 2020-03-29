Сергей Анохин: Встреча за Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесена Матч за Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесен из-за пандемии коронавируса.

- Эта игра будет перенесена на другую дату. Будем надеяться, что мы успеем зацепить для себя лето в качестве футбольного сезона, - цитирует ТАСС члена комитета РФС по разновидностям футбола Сергея Анохина.

Ранее Анохин рассказал, что все игроки сборной России по пляжному футболу сейчас находятся на карантине.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тысяч человек, зафиксировано почти 30 тысяч смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения.