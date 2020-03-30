Клопп хочет видеть Дембеле в «Ливерпуле» «Барселона» объявила что французский форвард не продается, но английский клуб надеется выкупить его трансфер за 100 миллионов евро.

По информации Sport.es, «Барселона» может согласиться на эту сделку, поскольку финансовое давление, связанное с пандемией коронавируса, вынудило каталонцев сократить заработную плату до 70%.

Напомним, что Усман Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 125 миллионов евро. С тех пор 22-летний правый вингер провел за каталонскую команду 74 встречи и записал на свой счет 19 забитых мячей и 17 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 70 миллионов евро.