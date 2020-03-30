«Арсенал» хочет за Мхитаряна 20 млн евро, «Рома» столько платить не готова

Лондонский «Арсенал» и римская «Рома» не могут договориться о цене за полузащитника Роберта Мхитаряна, который выступает за итальянцев на правах аренды.
«Арсенал» хочет получить 20 млн евро, а «Рома» не собирается платить за выкуп трансфера больше 10 миллионов, сообщает Daily Mail.
Если стороны не договорятся, игрок вернется в Лондон. Мхитарян в текущем сезоне провел 17 матчей за «Рому», в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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