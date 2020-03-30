«Арсенал» хочет за Мхитаряна 20 млн евро, «Рома» столько платить не готова Римляне настаивают на сумме, не превышающей 10 миллионов.

Лондонский «Арсенал» и римская «Рома» не могут договориться о цене за полузащитника Роберта Мхитаряна, который выступает за итальянцев на правах аренды.

«Арсенал» хочет получить 20 млн евро, а «Рома» не собирается платить за выкуп трансфера больше 10 миллионов, сообщает Daily Mail.

Если стороны не договорятся, игрок вернется в Лондон. Мхитарян в текущем сезоне провел 17 матчей за «Рому», в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.