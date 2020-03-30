«Ювентус» готов сделать «МЮ» новое предложение по Погба

«Ювентус» готов предложить «МЮ» Миралема Пьянича или Пауло Дибалу с доплатой в обмен на Поля Погба.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб на данный момент склоняется именно к этому варианту. Ранее французский полузащитник неоднократно выражал намерение сменить клуб.
В текущем сезоне он провел за манкунианцев семь матчей, не отметившись голами и отдав две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 90 млн фунтов стерлингов.
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