«Ювентус» готов сделать «МЮ» новое предложение по Погба Туринский клуб планирует включить в сделку продажу своих игроков с доплатой.

«Ювентус» готов предложить «МЮ» Миралема Пьянича или Пауло Дибалу с доплатой в обмен на Поля Погба.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб на данный момент склоняется именно к этому варианту. Ранее французский полузащитник неоднократно выражал намерение сменить клуб.

В текущем сезоне он провел за манкунианцев семь матчей, не отметившись голами и отдав две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 90 млн фунтов стерлингов.