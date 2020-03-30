Александр Головин: Лучший момент в карьере – переход в «Монако» Бывший игрок ЦСКА сравнил это событие с игрой на чемпионате мира.

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признался, что переход в французский «Монако» стал самым значимым моментом в его карьере, сравнив его только с участием в чемпионате мира.

«Лучший момент в карьере – переход из ЦСКА в «Монако». Сравнил бы это с выступлением на мировом первенстве. Самый красивый гол – лондонскому «Арсеналу», - приводит Twitter монегасков слова хавбека.

Напомним, Головин начинал карьеру в ЦСКА, за который дебютировал в 2014-м году. После ЧМ-2018, состоявшегося в России ег купил «Монако» за 30 млн евро.