Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора» Футболист принял такое решение из-за беспокойства за свою семью в условиях пандемии коронавируса.

Экс-игрок питерского «Зенита» принял решение покинуть покинуть турецкий «Трабзонспор», в который он перешел только в январе текущего года и провел всего четыре игры.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны пришли к взаимопониманию и соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Мак тревожится за свою семью из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Турции пока приостановлен на неопределенный срок.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.