Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 марта 2020 13:46ФутболТрофименко Кирилл

Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора»

Футболист принял такое решение из-за беспокойства за свою семью в условиях пандемии коронавируса.

Экс-игрок питерского «Зенита» принял решение покинуть покинуть турецкий «Трабзонспор», в который он перешел только в январе текущего года и провел всего четыре игры.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны пришли к взаимопониманию и соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Мак тревожится за свою семью из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Турции пока приостановлен на неопределенный срок.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.

Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и уходит на карантин Загитову обвинили в плагиате Медведевой Губернатор Токио: Название Олимпиады останется прежним
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева! Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок. 26.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Доменико Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло или Дель Пьеро «Спартак» продолжает отвечать на вопросы болельщиков во время карантина. Очередь дошла до главного тренера команды. 29.03.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
13:46 Футбол Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора»
13:30 Футбол Александр Головин: Лучший момент в карьере – переход в «Монако»
13:09 ММА Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса
13:03 Футбол «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером
12:34 Бокс Хабиб Нурмагомедов: Готов драться с любым соперником везде
12:10 Биатлон Биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом
12:03 Бокс Фергюсон – Нурмагомедову: Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать твой зад
11:51 Бокс Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону ищут нового соперника, вылететь из России не могу
11:28 Олимпиада Бывший мэр Рио-де-Жанейро обвинен в коррупции во время подготовки к ОИ-2016
11:15 Футбол «Ювентус» готов сделать «МЮ» новое предложение по Погба
10:54 Футбол Чемпионат Италии может быть завершен досрочно
10:35 Футбол «Реал» может купить Упамекано
10:14 Футбол «Арсенал» заинтересовался 19-летним игроком «Брондбю»
10:01 Олимпиада Объекты ОИ-2012 в Лондоне переоборудуют в госпитали
09:44 Футбол Моуринью будет тренировать игроков «Тоттенхэма» по видеосвязи
09:36 Хоккей Малкин победил в номинации «Камбэк сезона»
09:21 Футбол «Реал» заинтересовался игроком «Сан-Паулу»
08:57 Футбол «Арсенал» хочет за Мхитаряна 20 млн евро, «Рома» столько платить не готова
08:44 Футбол «ПСЖ» предложит Куасси продлить контракт
08:13 Лыжный спорт Норвежские лыжники провели забег на 516 километров
В Казани могут развернуть более 2,6 тысячи коек для больных коронавирусом
В Казани могут развернуть более 2,6 тысячи коек для больных коронавирусом
Вброс о закрытии въезда в Целинский район из-за коронавируса не подтвердился
Белгородская область пока не прервала автобусное сообщение с регионами
Власти Омской области рассказали о состоянии семьи, больной коронавирусом
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика