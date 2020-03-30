Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора»

Экс-игрок питерского «Зенита» принял решение покинуть покинуть турецкий «Трабзонспор», в который он перешел только в январе текущего года и провел всего четыре игры.
Как сообщает официальный сайт клуба, стороны пришли к взаимопониманию и соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Мак тревожится за свою семью из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Турции пока приостановлен на неопределенный срок.
Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
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