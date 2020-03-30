ЦСКА продлил карантин до первого мая Причиной такого решения стала пандемия коронавируса и связанные с этим отмены соревнований.

Московский ЦСКА продлит карантин до первого мая. Персонал работать на базе не будет, игроки будут заниматься персонально в режиме самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ приостановлен как минимум до 10 апреля. На данный момент неизвестно, когда он будет продолжен. Есть вероятность, что из-за пандемии он будет досрочно прекращен.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.