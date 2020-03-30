«Манчестер Юнайтед» хочет предложить за Сауля 150 миллионов евро

Как сообщает The Daily Express, руководство «манкунианцев» планирует выделить на покупку 25-летнего испанца около 150 миллионов евро ближайшим летом.
Отмечается, что полузащитник мадридского клуба станет идеальной заменой Полю Погба, который близок к уходу из команды.
Сауль выступает за «Атлетико» с июля 2013 года. За это время он сыграл в 286 матчах, забил 38 голов и отдал 18 ассистов. Вместе с клубом он становился двукратным обладателем Лиги Европы, а также победителем Кубка, Суперкубка Испании.
Контракт полузащитника с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.
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