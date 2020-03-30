Тальяфико – о своем возможном уходе из «Аякса»: Пришло время совершить новый прыжок Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал о том, что готов к новому вызову в своей карьере.

– Благодаря амстердамскому клубу я очень вырос, как игрок. Однако в августе мне исполнится уже 28 лет, поэтому самое время совершить новый прыжок в карьере, – цитирует аргентинца Mundo Albiceleste.

Напомним, что Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за четыре миллиона евро. С тех пор он провел за клуб 99 матчей, в которых отметился 12 голами и 15 ассистами. За сборную Аргентины Николас отыграл 25 поединков.

Контракт защитника с амстердамцами рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.