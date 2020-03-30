Томас Цорн: Тедеско очень заинтересован в благополучии всей системы «Спартака» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

– Доменико очень заинтересован в благополучии всего клуба. В свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба – в том числе из Академии – и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такое, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. На поле и за его пределами атмосфера в коллективе просто идеальная, а общение с тренерским штабом – отличное, – сказал Цорн в интервью для Transfermarkt.

Доменико Тедеско вступил в должность главного тренера «Спартака» 14 октября 2019 года, подписав контракт до лета 2021-го. Под его руководство московский клуб принял участие в 12 матчах, одержал шесть побед, два раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 22 турах. От зоны еврокубков столичную команду отделяют восемь очков. Также красно-белые сохраняют шансы на победу в Кубке России. В полуфинале они сыграют против «Зенита».

Напомним, что чемпионат России на данный момент официально приостановлен до 10 апреля.