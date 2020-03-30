Томас Цорн: Решение о будущем Шюррле в «Спартаке» пока не принято

– У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято. К счастью, договоренность с дортмундской «Боруссией» позволяет нам подольше подумать над этой ситуацией. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше, – сказал Цорн в интервью для Transfermarkt.
Напомним, что Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года на один сезон. 29-летний нападающий принял участие в 18 матчах, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Ранее он выступал за такие команды, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург», «Челси» и «Фулхэм». В составе сборной Германии Шюррле провел 57 поединков (22 гола).
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 22 туров.
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