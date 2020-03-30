«Барселона» готова продать Фирпо Левый защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев расстроено тем, что 23-летний испанец не смог составить достойную конкуренцию 31-летнему Жорди Альбе за место в стартовом составе команды. Поэтому, в летнее трансферное окно сине-гранатовые не будут против того, чтобы продать защитника в другой клуб.

Фирпо перешел в «Барселону» летом прошлого года из «Бетиса» за 18 миллионов евро. На его счету лишь 17 проведенных игр, в которых он отметился одним голом и одним ассистом. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.