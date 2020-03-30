Егор Титов: «Спартак» влюблял поколения своим стилем игры

– Это как коронавирус. Один чихнул – заболели четыре сразу. Еще раз чихнули – уже 16. «Спартак» влюблял поколения своей игрой. Все же вспоминают, как еще играл Симонян и великие спартаковцы. Как дерево. Посадили маленькую веточку, а через 100 лет это огромный дуб. Смотришь вверх – не видно ни конца, ни края. Это про «Спартак» и его болельщиков, – цитирует Титова «Гол».
Напомним, что 43-летний россиянин является воспитанником «Спартака» – с 1995 по 2008 год он отыграл 442 матча, забил 106 голов и отдал 84 ассиста. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны.
С 2015 по 2016 год Титов входил в тренерский штаб красно-белых.
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