Источник: Сулейманов может перейти в «Спартак»

– «Спартак» заинтересован в услугах Сулейманова. Уже сейчас в клубе обсуждают возможность такой сделки. При этом красно-белые понимают, что оформить переход будет весьма непросто, – говорится в сообщении.
Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В составе взрослой команды он провел 69 матчей, забив 18 голов и отдав шесть ассистов. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего россиянина 31 поединок, в которых он отметился шесть забитыми мячами и шестью ассистами.
Контракт вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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