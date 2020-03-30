Источник: Сулейманов может перейти в «Спартак» Нападающий «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманов может оказаться в московском «Спартаке», сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– «Спартак» заинтересован в услугах Сулейманова. Уже сейчас в клубе обсуждают возможность такой сделки. При этом красно-белые понимают, что оформить переход будет весьма непросто, – говорится в сообщении.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В составе взрослой команды он провел 69 матчей, забив 18 голов и отдав шесть ассистов. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего россиянина 31 поединок, в которых он отметился шесть забитыми мячами и шестью ассистами.

Контракт вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.