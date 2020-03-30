«Ньюкасл» хочет приобрести форварда «Селтика» Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар может оказаться летом в АПЛ.

По информации Chronicle Live, 22-летний француз заинтересовал «Ньюкасл», нуждающийся в усилении атакующей линии команды – в нынешнем сезоне «сороки» имеют худший показатель в АПЛ по забитым мячам (25).

Отмечается, что трансфер форварда может составить около 30 миллионов фунтов.

Эдуар перешел в «Селтик» из «ПСЖ» в июле 2018 года за 10,3 миллиона евро. С тех пор он отыграл 126 матчей, забил 60 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.